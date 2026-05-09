ONI SU MOJI FANATICI: Stanija postavila Luku i Anitu na svoje mesto, on promenio sve boje jer je shvatio da je NEBITAN (VIDEO)

Mora tako!

Anita Stanojlović je naredna razgovaorala sa Darkom Tanasijevićem te je otkrila da li je Anđelo zanima:

- On mene ne zanima, ni on ni Stanija, to je njihovo. On mene jeste povredio ali to je u prošlosti, sada sam srećna jako - rekla je Anita pa se osvnula na Luku:

- Mi smo srećni, radili smo na detetu, uživamo u ljubavi. Srećna sam što smo zajedno, nije nam svejedno što smo okruženi bivšim partnerima. Luka je o meni sve znao, ali je jako teško što sada komentarišu kada sam ja trudna - rekla je Anita.

- Luka rekao si da ti je teško što su u Eliti tri Anitine bivše osobe - rekao je Darko.

- To je realna slika. Nije mi lako, ali borimn se, ja bih život dao za Anitu i moju bivšu supurug,. Moram da kažem da su to osobe koje će meni dati decu - rekao je Luka pa se osvrnuo na Staniju:

- Meni je ona nebitna, osoba koja od 7 ujutru da slušam kako pričam o Asminu i MAji, i Aneli, ona je karikatura, žena koja je tražila tortu sa krunom, a njoj je porodica poslala tri kese za slavu, a meni fanovi svašta - dodao je Luka.

- Ma oni su meni nebitni, ne zanimaju me, Anita je promoterka moje linije i to treba da se zahvali Taši, što sam joj uradila. Meni je Luka blam, niko ne zna ni ko je ni šta je, a oni su fanatici - rekla je Stanija.

Autor: N.B.