Šetnja koja je otkrila sve! Anđelo i Stanija analiziraju svoj odnos, ona mu provukla njegovih par ključnih momenata (VIDEO)

Od varnica do drugarstva?!

Od samog početka njihov odnos privlačio je pažnju gledalaca, varnice su bile očigledne, pogledi dugi, a flert na ivici nečeg ozbiljnijeg. Ipak, Anđelo i Stanija su za sada na potpuno drugačijoj talasnoj dužini.

- Ja imam dobru intuiciju. Ranije nisam slušao i prebrzo uletim u neki odnos i onda posle tek uključim mozak. A sad mi je u samom startu delovalo kao ovo realno - izneo je Anđelo.

- Imaš i ti ovde probleme kao što imam i ja. Ti si ovde izrazio simpatije za drugu devojku - rekla je Stanija.

- Ja sam bio iskren, ne mogu da kažem da mi se ne dopada neka devojka sa kojom igram i ljubim se - odgovorio je Anđelo.

- Ti si meni tad rekao, sa mnom drugarski sve, ova mi se dopada, spominjao si neku strast. Ja tu ništa ne bih dirala, ne bih stajala na put - rekla je Stanija.

- Prosto sad nije trenutak za to - rekao je Anđelo.

- I da je sve bilo čisto, da ovaj nije spomenuo na nominacijama da spominje druženje u spoljnom svetu, da nije bilo tih poljubaca, mi bi i dalje drugarski funkconisali - rekla je Stanija.

- Nisam mogao ja da budem drug i opušten, a da imamo razgovore ka nekom boljem upoznavanju - rekao je Anđelo.

- Ovo je meni sada bolje i lakše. I kao drug treba da bude malo hrabrog srca - rekla je Stanija.

Autor: Teodora Mladenović