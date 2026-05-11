Strah me je kada budemo izašli! Mina progovorila o njenom turbulentom odnosu sa Viktorom: Ne bih se ponižavala da ne vredi (VIDEO)

Bez zadrške!

Voditelj Darko Tanasijević u Šiša Baru ugostio je Minu Vrbaški kako bi porazgovarali o svim gorućim temama u Beloj kući.

- Kakav je ono bio haos sa Viktorom? . glasilo je pitanje.

- Pa standarno, kada imamo nesuglasice, ja nervni slom doživim - rekla je Mina.

- U kojoj laži te je uhvatio? - nastavio je Darko.

- Pa to je ona tema o kojoj se već pričalo, Kačavenda jedan, Kačavenda dva - odgovorila je Mina.

- On negde i dalje misli da si se ti ložila na Asmina i da si imala nešto - nastavio je Darko.

- Ne, nego je bilo Kačavenda jedan i Kačavenda dva. Oktobar, novembar je bila ta pričas. Njega je njaviše iznerviralo što je čuo nešto novo - rekla je Mina.

- Je l' osećaš da ga gušiš? - pitao ju je Darko.

- Generalno, dosta ljudi to misli. U momentima znam da ga gušim. Ja sam toliko uporna jer znam da vredi, da ne osećam tako ne bih se blamirala ovako. Radim po svom osećaju. On mene posle i zagrli, osetim da je to iskren zagrljaj. Strah me je kada izađemo. Da se volimo, volimo se - ispričala je Mina.

