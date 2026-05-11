Znaš kad da zaplačeš, kad da izdramiš, znaš gde su kamere, sve radiš na silu... Boginja provalila Stanijinu taktiku, Dobrojevićka zanemela! (VIDEO)

Sve joj sasula u lice.

Tanja Stijelja Boginja nastavila je da rešeta svoje cimere i to sa podelom malih budžeta.

- Vanja, mali budžet, mi smo u okej odnosima, ali nema te nigde, mislim da si se zaljubila u Janjuša, a za njega ne vidim iskreno da ti kažem, sviđa mi se što si flegma, nisi sujetna i ljubomorna, znaš da pohvališ žensko, potrudi se malo - rekle je Boginja.

- Stanija, mali budžet, mislila sam da ćeš da oduvaš, da ćeš da ostaneš dama, a vidim da pokušavaš da glumiš žrtvu, meni su psovali sve i svašta pa nisam suzu pustila, a ti držiš tako ruku, znaš kad da zaplačeš, kad da izdramiš, znaš gde su kamere, sve fejk radiš, hoćeš da uđeš u fejk odnos sa Anđelom. Imaš dovoljno godina i ne treba ništa da potenciraš na silu, ne treba da komentarišeš Asmina, od tebe niko ne može da dođe do reči, ne ponašaš se damski, gotivila sam te, ali mislim da si veliki folirant. Spominješ prepiske sa Filipom Carom, onda Noru, a to je jako ružno. Došla si da bi pobedila, a narod voli folirante, pa ćeš pobediti - rekla je Boginja.

Autor: R.L.