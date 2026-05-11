Sad sam siguran da ću ih obe oduvati u finalu: Alibaba našao presmešan izgovor za svoj debakl s procentima, takmičari u šoku! (VIDEO)

Presmešno!

Veliki šef stavio je takmičare ''Elite 9'' na teške muke i dao im zadatak da izglasaju najvećeg narcisa u Beloj kući, a reč je dobila Sofija Janićijević.

- Slažem se ko god me naveo da sam narcis jer ja najviše volim sebe. Na prvom mestu je Maja, drugo mesto Sofija i treće mesto Lepi Mića jer čim nabaci 20 grama sala on odmah ide da otpliva i to skine - rekla je Sofija.

- Ja ću navesti Viktora Gagića, Staniju Dobrojević i treća osoba je Ivan Marinković koji misli da je šmeker i rijaliti igrač - rekao je Murat.

- Na prvom mestu je Filip jer svaka dlaka mora da bude na svom mestu, na drugom mestu je moja drugarica i Maja dok je na trećem mestu moj drug Ivan Marinković - rekao je Pečenica.

- Morate da znate da su Stanijina i Anelina podrška glasale protiv mene i dale vetar u leđa Mileni i Bebici, a Dača ga je isp*šio sto posto jer dok se družio sa mnom je imao 85 posto. Sad znam da ću u julu oduvati i jednu i drugu. Što se tiče ove ankete Teodora je pokazala da je ona narcisoidna jer nije navela svog dečka. - rekao je Alibaba.

