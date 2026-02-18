AKTUELNO

Zadruga

Laže sebe ili Maju? Anita ubedila ljutu suparnicu da ne bi imala problem da ona i Luka budu vezani! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Presmešno!

Anita Stanojlović prišla je Maji Marinković i počela da joj maže oči kako ne bi imala problem da ona i Luka Vujović budu vezani lisicama čak i mesec dana, ali joj je Aneli ipak problem.

- Rekla sam Luki da reč ne bih rekla da su tebe i njega spojili zato što znam da si poštena - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne bih nikad - rekla je Maja.

- Ne bih imala problem za tebe, može da bude s tobom vezan mesec dana. Ti kad radiš onda radiš namerno, a kad nećeš onda nećeš - rekla je Anita.

Detaljnije pogledajte OVDE.

Autor: N.Panić

