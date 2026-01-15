Ovo je cele noći čekala da čuje: Zorica ubedila Maju da Filipu posebna, a ne utorak devojka! (VIDEO)

Nahranila joj ego!

Zorica Marković razgovarala je sa Majom Marinković o njenom odnosu sa FIlipom Đukićem i uveravala je da nju ne gleda kao ostale devojke sa kojima je utorkom.

- Kako je meni? Neka kaže kao muškarac nešto. Ja neću da se svađam sa njim, ali on ima 40 godina i treba nešto da kaže - rekla je Maja.

- On ne juri ribe, nego one njega vuku za ruku, a ne jer mu se on sviđa. On nikome nije prišao i nikoga nije povukao za ruku, ali tebe da. Ove druge njega vuku za ruku. On je samo tebe izdvojio kad je reako da ima strast i da postoji nešto, ne znam da li ovi ljudi pamte neke stvari? - prilala je Zorica.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić