Ovo je cele noći čekala da čuje: Zorica ubedila Maju da Filipu posebna, a ne utorak devojka! (VIDEO)

Nahranila joj ego!
Zorica Marković razgovarala je sa Majom Marinković o njenom odnosu sa FIlipom Đukićem i uveravala je da nju ne gleda kao ostale devojke sa kojima je utorkom.
- Kako je meni? Neka kaže kao muškarac nešto. Ja neću da se svađam sa njim, ali on ima 40 godina i treba nešto da kaže - rekla je Maja.
- On ne juri ribe, nego one njega vuku za ruku, a ne jer mu se on sviđa. On nikome nije prišao i nikoga nije povukao za ruku, ali tebe da. Ove druge njega vuku za ruku. On je samo tebe izdvojio kad je reako da ima strast i da postoji nešto, ne znam da li ovi ljudi pamte neke stvari? - prilala je Zorica.
Autor: A. Nikolić