Plaši se da ponovo ne bude 'utorak' devojka: Anita sa Minom detaljno izanalizirala Lukino ponašanje prema njoj (VIDEO)

Nije joj lako!

Mina Vrbaški i Anita Stanojlović osamile su se u dvorištu kako bi prokomentarisali Anitinu situaciju sa Lukom Vujovićem.

- Jeste li zajedno ti i Luka sad? Ljubili ste se više puta - pitao je Dača.

- Posle ćemo pričati. Dogovorili smo se da ćemo pričati kad ustanemo - rekla je Anita.

- Pa ustali ste - rekao je Dačo.

- Dok se spremimo. Znaš kako se plašim kad sanjam dete. Pita me Maja šta se dešava. Kaže Luka ne sme da dođe u Pab. Je l' misliš da je on bio iskren sinoć? - rekla je Anita.

- Da, videla sam kako ti on stopala, pa te zagrli - rekla je Mina.

- Misliš da sam mu se svidela stavrno, da nije namerno? - pitala je Mina.

- Nije smeo da prizna zbog Filipa.

Autor: A.Anđić