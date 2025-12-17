Plaši se da ponovo ne bude 'utorak' devojka: Anita sa Minom detaljno izanalizirala Lukino ponašanje prema njoj (VIDEO)

Nije joj lako!
Mina Vrbaški i Anita Stanojlović osamile su se u dvorištu kako bi prokomentarisali Anitinu situaciju sa Lukom Vujovićem.
- Jeste li zajedno ti i Luka sad? Ljubili ste se više puta - pitao je Dača.
- Posle ćemo pričati. Dogovorili smo se da ćemo pričati kad ustanemo - rekla je Anita.
- Pa ustali ste - rekao je Dačo.
- Dok se spremimo. Znaš kako se plašim kad sanjam dete. Pita me Maja šta se dešava. Kaže Luka ne sme da dođe u Pab. Je l' misliš da je on bio iskren sinoć? - rekla je Anita.
- Da, videla sam kako ti on stopala, pa te zagrli - rekla je Mina.
- Misliš da sam mu se svidela stavrno, da nije namerno? - pitala je Mina.
- Nije smeo da prizna zbog Filipa.
Autor: A.Anđić