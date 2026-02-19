AKTUELNO

Zadruga

Filip zvani empatija: Preko noći počeo da mari za Bebičine nerve, ne želi pokvarenim potezima da ga otera u grob! (VIDEO)

Presmešno!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditeljka Maša Mihailović pročitala je naredno pitanje za Teodoru Delić.

- Gde je poštovanje i razumevanje za Bebicu? Nije on vezan lisicama nego ti i još imaš obraza da se dereš na njega? - glasilo je pitanje.

- Danas moram da ga pohvalim, bio je normalan i nadam se da će takav ostati - rekla je Teodora.

- Imam i sad zamerke. Zakleo sam se da ću ćutati i da reč neću reći, tako da ću ćutati do kraja zadatka - rekao je Bebica.

- Meni je neprijatno dok slušam njihove rasprave. Ona ne može da bude u pravu posle onog što se desilo, ali Bebica da povoda da se još više komentariše. Ja sam danas na igrici stao kod stomaka i ispoštovao sam ga maskimalno - rekao je Filip.

Naredno pitanje bilo je za Minu Vrbaški.

- Zašto si prestala da se sređuješ i oblačiš, lepa si kao lutka? - glasilo je pitanje.

- Nisam zadovoljna svojim izgledom, ugojila sam se - rekla je Mina.

Autor: N.Panić

