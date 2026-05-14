POKAZALA JE DA JE KVARNA I ZLA: Stanija uverena da je Boginjino izvinjenje lažno, smatra da nije to uradila iz čiste namere! (VIDEO)

Šok!

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'', bilo je postavljeno Tanji Stijelji Boginji.

- Stanija te nikad nije uvredila. Kada ti je Bora uzeo hranu, ona ti je davala njenu. Udaraš na njenu traumu i nešto što je boli. Da li te toliko boli, jer je prošetala par krugova sa Anđelom? - glasilo je pitanje.

- Izvinila sam joj se. Rekla sam joj da mene ljudi najstrašnije vređaju i da ona ne treba da bude žrtva ispred učesnijka, jer svakako gledaju ljudi napolju sve. Ne udaram nikome na traume, pa ni njoj - kazala je Boginja.

- Ne verujem joj u izvinjenje koje mi je uputila. Kada sam ja plakala, ona je imala komentar. Njeno izvinjenje je sramotno. Izvinila se, pa me je nakon toga ponovo nazvala žrtvom. Imamo sličnu priču, samo sam ja deset godina kad mi se to desilo, toga se sećam, a ona je bila beba, pa se ne seća - rekla je Stanija.

- Ja sam rekla da glumiš žrtvu, ne kada je reč o tvojoj priči, nego kada je reč o svađi sa učesnicima ovde - rekla je Boginja.

- Pokazala je da je zla i kvarna. Udarala mi je na majčinstvo. Iskoristila je sve vezano za Anđela, da bi se ona preko toga istakla - kazala je Stanija.

- Folirantkinja si, to je moje mišljenje - rekla je Boginja.

- Nikada nisam ukrao Boginji hranu, to potvrđujem. E, sad, pošto se tvoj brat oglašava i govori kako će se on sa mnom supčiti, je*em li ti sve - rekao je Bora.

Autor: S.Z.