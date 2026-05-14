TADA SAM BIO SVESTAN... Asmin otkrio kada je shvatio da želi Maju pored sebe, pa spomenuo tetovažu posvećenu Staniji! (VIDEO)

Stavio karte na sto!

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević je postavio Asminu Durdžiću.

- Da li nekad pogledaš na tetovažu na desnoj ruci? - glasilo je pitanje.

- Ne, nikako. Ova devojka ni ne liči na Staniju, to je i ona sama rekla. Bila je šokirana kad sam se istetovirao.

Naredno pitanje postavljeno je Maji Marinković i Asminu Durdžiću.

- Da li vas je sinoć na žurki provocirala Stanija? - glasilo je pitanje.

- Nisam pratio - rekao je Asmin.

- Mi smo se posvađali tokom žurke iz nekog našeg razloga. Tokom žurke nije, ali posle žurke jeste - rekla je Maja.

Sledeće pitanje postavljeno je Asminu Durdžiću.

- Zašto lažeš da te Maja od prvog dana zanima? - glasilo je pitanje.

- Ne zanima me od prvog dana. Kada sam ušao, dosta sam razmišljao o svemu, prolazilo mi je kroz glavu da li me Stanija vara. Došlo je do mene da mi je dala Stanija žuti karton, a ja sam joj dao crveni. Kada smo se jednom vozili, ja sam rekao da ću u rijalitiju braniti Maju, jer je Stanijina drugarica. Stanija je na to rekla ''Ma, šta da braniš Maju? Ako je jednom pogledaš, završili smo. Ja sam tad već bio svestan da se videlo kako Maji čokoladice dajem i eto. Prvi mesec mi se Maja dopala - rekao je Asmin.

