Ona je nesrećna, nema sreće u životu: Luka bez zadrške priča o Aneli, pa je Anita patosirala (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija ,,Pitanja novinara”, novinar Joca Ilić postavio je pitanje Luki Vujoviću.

- Koje su to stvari koje trpiš od kako je Anita trudna? - glasilo je pitanje.

- Jednom je Kačavendu iz čista mira uvredila, još nekog je ovde za stolom uvredila, Dači ne da da priča. Onda ja sada ćutim i puštam druge. Najradije bih joj rekao alo ko su ti ti ljudi, ne treba ti to. Što se tiče našeg odnosa sve je super. Ne trpim ništa u vezi našeg odnosa - rekao je Luka, pa nastavio o Aneli:

- Ona je postala jako smešna. Ne ustajem ni za to. Traži na svaki način da bi se svađala - rekao je Luka.

- Šta ti kažeš na Lukino izlaganje - pitao je Joca Anitu.

- On i ja se ne svađamo, ne raspravljamo. Nemam šta da se preispitujem. Ona mu se na početku veze nabijala, nabacivala. Ona nema sreću u životu pa hajde da poremetimo tuđu sreću. Nesrećna je i zato ima potrebu da unesrećuje druge ljude - rekla je Anita.

- Ukućani komentarišu da je počeo da te Luka nervira - nastavio je Joca.

- Ne nervira me, nervozna sam kao i svaka trudnica. Nije to do Luke nego do mene - rekla je Anita.

- Sve najlepše im želim, srećno im bilo. Ne znam šta se dešava u njihovom malom domu. Luka verovatno nesvesno pogleda jer prati situaciju. Voli da gleda šta se dešava okolo. Za mene ne postoje. Ja sam upravo došla ovde da se borim za svoju ćerku - rekla je Aneli.

Autor: Teodora Mladenović