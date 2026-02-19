Sada je sve jasno! Luka beži od činjenice da koristi svaki momenat da priča sa Aneli, ona ga raskrinkala (VIDEO)

Šok!

Voditelj emisije "Pitanja gledalaca" Milan Milošević sledeće pitanje pročitao je Luki Vujoviću.

- Svaki trenutak koristiš da što više pričaš sa Aneli, zašto - glasilo je pitanje.

- Ja znam kako se oseća Anita, znam da govori stvari koje ne misli i priča nebuloze koje ne bi trebala. Ja kada ustanem i kažem jednu reč, Mića skače. Ja sam rekao Aniti da idem u pab da popričam sa njom i naravno da sam otišao. Nisam zvao Aneli sa strane, već sam je pred svima sve pitao - rekao je Luka.

- Naravno da ovde sve prolazim drugačije, kad je Narod pita, ja idem kući posle toga - ubacila se Aneli.

- Ja kada se svađam sa Anitom, ja nikada ne idem kod Aneli i ni kod jedne devojke, tako da, ne koristim svaku priliku - rekao je Vujović.

- Slažem se, to nije prvi put, pričao je sa mnom 15 puta od kada je sa Anitom. Sad u Odabranima isto, a postoji deset ili 15 situacija. Okej, evo, izmanipulisao me je, hoće li biti 16. put da me manipuliše?! Toliko od mene - rekla je Aneli.

- Nije to manipulacija, nego si ti mirna kada ti neko kaže ono što ti želiš - rekao je Luka.

- Ja sam čuo da si se raspravljao nešto sa njom u pabu, da je ti nešto savetuješ...Ako ti nešto planiraš sa ovom devojkom u životu, treba samo sa njom da razgovaraš, a ne da razgovaraš sa Aneli. Ti kao da jedva čekaš da ona nešto kaže da se raspravite, bukvalno tako izgleda, koristiš svaki momenat. Ne znam kako ti sa 37 godina ne možeš da shvatiš da ti i tvoja partnerka radite najgore stvari u rijalitiju i prema vašoj budućnosti. Kaže Anita da bi radila u pekari, koja crna pekara?! Došla je tu, umesto da joj kažeš: "alo, ne pričaj te stvari", a ti ćeš naj*bati kada uradiš neke stvari - rekao je Janjuš.

- Ona dobacuje meni, danima, ja joj ćutim svaki put. Ona traži bilo šta da uđe sa mnom u razgovor - skočio je Luka.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić