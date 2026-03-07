AKTUELNO

Zadruga

ALJKAVA JE, LIČI NA BABUNA: Anita osula slasnu pljuvačinu po Aneli, Luka pao na POLIGRAFSKOM ispitivanju na pitanju o Asminu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Naredna sagovornica voditelja Milene Kačavende i Dače Virijevića u emisiji ''Na mestu splačina'', bila je Anita Stanojlović.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li Luka zapravo želi da te odbije što se tiče veridbe, pa je rekao da je oženjen, a Aneli je rekao da nije oženjen? - upitao je Dača.

- Ako sam ja je*ačica sada, onda je i ona bila dok od njega nije dobila prsten. Luka i ja smo u fazi upoznavanja, tek se upoznajemo, to treba da se zna. Ja nisam ljubomorna na nju štokava je, akljava i prljava, izgleda kao babun. Ja nit' teram Luku da me veri zbog toga jer je nju verio. Nju ne volim jer udara nisko. Je*ala bih joj mater - rekla je Anita.

-Kako komentarišeš to što je Luka ponovo slagao kada je reč o pesmi? - upitao je Dača.

- To što su peveali pesmu, ne znači da je to pesma njihove ljubavi. Ja jesam bila veoma tužna, to je istina, ali dobro - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Moram samo da demantujem da sam ja štrokava, jer je Luka i sam rekao da nikada ne bi bio sa štrokavom osoobom. Jedva čekam da se pusti večeras snimak, jer naša pesma jeste bila ta, Luka ju je sam naručio - rekla je Aneli.

- Evo, Aneli je opet ovde došla da me provocira - kazala je Anita.

- Ja jesam rekao da nikada ne bih bio sa devojkom koja je štrokava, to je svima jasno. Nije štrokava i prljava - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

Ivan Marinković danas je u ulozi poligrafa u emisiji ''Na mestu splačina'', te je Luku Vujovića podrvrgnuo poligrafskom ispitivanju i detektovao njegove odgovore.

- Da li voliš Aneli? - upitao je Dača.

- Ne - odgovorio je Luka.

- Istina - poligraf je detektovao ovo kao istinu.

- Da li veruješ da bi veza sa Aneli uspela, da je ona uspela da koriguje svoje ponašanje? - upitao je Dača.

- Da - odovorio je Luka.

Poligraf je ovaj odogovr detektovao kao istinit.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li Sita ima prava da uskraćuje slobodu jednog deteta? - upitao je Dača.

- Ne. Meni nije bilo jasno da ona želi da ide proziv svog deteta, mislio sam da ima samo pogrešan pristup - kazao je Luka.

Poligraf je ovaj odgovor detektovao kao tačan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li misliš da je Dača loš čovek? - upitao je Dača.

- Ne - kazao je Luka.

- Poligraf je ovaj odgovor detektovao kao lažan.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Novi haos na pomolu?! Anita saznala da se Luka smejao Aneli, zaurlala na njega pred svima (VIDEO)

Zadruga

Pucaju po svim šavovima! Luka skočio kao oparen zbog lisica i Aneli, Anita ne može da podnese Ahmićevu (VIDEO)

Zadruga

PODSEĆA GA NA BIVŠE DEVOJKE! Luka i Anita cvetaju u ljubavi, on progovorio o Aneli, ona se obratila Baji i Biljani! (VIDEO)

Zadruga

Ponižavajuće: Luka se kod Filipa raspituje kakva je Anita (VIDEO)

Zadruga

DETE SE ISTRAUMIRALO ZBOG NJEGA: Aneli istakla da je Luka DIVLJAČKI vrištao na nju pred malom Norom, Luka najavio raskrinkavanje Ahmićeve! (VIDEO)

Zadruga

ANITA ILI ANELI?! Dača otkrio koja je više po njegovom ukusu, Teodora pokušala da PONIZI Stanojlovićevu na ODVRATAN način! (VIDEO)