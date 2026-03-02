ČUVA SEĆANJE NA BIVŠU?! Luka se spetljao nakon pitanja o Aneli, otkrio zbog čega od Anite skriva da nije pobacao sve što ga seća na nekadašnju dragu! (VIDEO)

Naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića u Šiša baru bio je Luka Vujović.

- Šta ima novo u tvom odnosu sa Anitom? - upitao je Darko.

- Ja se trudim, izađem u susret, obično popustim prvi. Ja sam rekao da ne želim da ona ostane bez para, kao ni ja. Zaista je to nešto što ja ne želim. Isto tako, ne znam da li je Anita i ranije u rijalitiju imala naviku da napušta emisije, ja to ne mogu da razumem. Anita nema nikakvo samopouzdanje, istinski to ne razumm, zbog čega je to tako. Ona treba da ima samopouzdanje - rekao je Luka.

- Da li misliš da vaš odnos ima svetlu budućnost? - upitao je Darko.

- Da, mislim,. Anita je veoma mlada, mislim da je kvalitetna devojka, iskreno da kažem - kazao je Luka.

- Zbog čega ne podnosiš Anitinu PR-ku i okrećeš je protiv nje? - upitao je Darko.

- Nikada nisam rekao nešto loše. Ja ne okrećem Anitu protiv nje, jer je ona osoba koja joj želi samo najbolje, to je tako - rekao je Luka.

- Anđelo je izneo da je Anita bila veoma problematična kad su raskinuli, da li misliš da bi se potencijalno ponašala i sa tobom? - upitao je Darko.

- Ne, ne mislim. Mislim da je Anita bila veoma izigrana u tom odnosu, iskreno - rekao je Luka.

- Kako ti se čini Aneli ovih dana? - upitao je Darko.

- Nemam problem da komentarišem Aneli, ali ne znam kakvu potrebu ona ima da mene stalno komentariše i provlači, iskreno - kazao je Luka.

- Zašto si rekao Aleksandri da ti sačuva krišom poklon kao uspomenu na vezu sa Aneli? - upitao je Darko.

- Iskren da budem, da nisam sa Anitom ušao u vezu, sve bih ja sačuvao. Ovako stvari samo čuvam. Ja volim da čuvam stvari, iskreno - kazao je Luka.

- Je l' ti čudan Filip? - upitao je Darko.

– Nije mi čudan, on ne želi da se svađa, zato se povukao iz odnosa sa Teodorom. On bi bio sa Teodorom, niko ne može da me uveri u suprotno - rekao je Luka.

Autor: S.Z.