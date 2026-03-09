Glavna papuča Elite 9: Luka otkrio zbog čega 12 godina mlađoj Aniti dozvoljava da ga svakodnevno gazi (VIDEO)

Šok!

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Lukom Vujovićem u "Šiša baru" o svim aktuelnim dešavanjima koja poslednjih dana tresu najgledaniji rijaliti u regionu.

- Šta je s obećanjima da ćeš pokazati stav i da nisi papuča? - pitao je voditelj.

- Napolju je drugačije, uzmem ključeve od kola i odem na kaficu. Ovde hoće odmah da reši i ja sam taj koji popušta jer znam gde to vodi. Ja znam da svako moje grublje ponašanje kod nje budi bes, pa je bolje da ja popustim. Neće ovako biti, opipavamo teren. Ja kad hoću da joj pokažem da nije u pravu to uradim na drugačiji način - govorio je Luka.

- Da li je normalno da je ona mlađa od tebe 12 godina i da promatra da li ćeš da pevaš pesmu "drska ženo plava"? - pitao je Darko.

- Da li si siguran da je ta pesma? Ja sam to pevao i Vanji dobacivao da joj se vidi bradavica - rekao je Luka.

- Da li se plašiš da će Anđelov scenario da se desi? - pitao je voditelj.

- Ne verujem, kod nas možda bude obrnuto i napolju to ne izazovem. Mislim da je ovo nesigurnost jer je gledala odnos u kojem sam bio pre nje. Ćutao sam na sve što je Aneli govorila, pa poredi i misli da mi nije stalo do nje - govorio je Luka.

Autor: A. Nikolić