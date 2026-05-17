Obilo joj se sve o glavu! Stanija se obrušila na Minu zbog muvanja sa Asminom: Jesam li ja žena bez srca? Nisi razmišljala kako se ja osećam! (VIDEO)

Urlaju iz petnih žila!

U toku je emisija "Nominacije". Takmičari večeras biraju između Anđela Rankovića i Stanije Dobrojević, a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Mini Vrbaški.

- Mi nismo u Zadruzi 2. Ja tviju priču i tvoj šablon učešća znam. Vidim kako se rade neke stvari i na koji način sve ovo ide. Na kvran način si se uvukla. On je možda dao povod kad se nasmejao, ali on tako sa svima. Kod svakog para si se uvukla - rekla je Mina.

- Tvoja je najrazj*anija! Nastavi da cviliš i da se ponižavaš. problem je što misliš da bih ja to dirala - rekla je Stanija.- Ti si to rekla. U mom i njegovom odnosu nije potrebna ni Stanija ni Sofija. Mi imamo probleme zbog mene. Ja se tebi nisam nakačila. U svakoj temi se ubaciš na sitno. Kažeš maloumne babe, pa one nekad glasaju za tebe jer ne vide! Kvarno radiš stvari, loš si čovek i osoba - rekla je Mina.

- Kvarna Mina, spletkara. Gde si bila prvih mesec dana dok si išla sa mojim bivšim verenikom. Zla i kvarna! Glumiš žrtvu zbog pet meseci. Šta sam ja , plastika? Žena bez srca?! Šta si radila sa Asminom prvih mesec dana, jesi li tad razmišljala kako se ja osećam? Ti malom ne dozvoljavaš da mi kaže zdravo - rekla je Stanija.

- Mene niko ne može da uslovljava! Ona nema nikakve veze sa tim. Ja da hoćud a pričam s tobom pričao bih - rekao je Viktor.

Autor: A.Anđić