Anelina disertacija o Asminu! Iznela od A do Š sve što je doživela u zajednici sa Durdžićem: Ti, tvoja sestra, otac i majka ste MONSTRUMI! (VIDEO)

Sledeći budžet Aneli je podelila svom bivšem partneru Asminu Durdžiću, a njemu je dala mali budžet.

- Govorio si da smo ja i moja porodica ubile našeg oca, da smo mu pokrale pare, da smo od tebe tražile kamion za transport nekih nelegalnih radnji, govorio si da Nora nije tvoja ćerka, tražio si DNK pa si demantovao, jako si loš čovek, izobličio si se od svoje zlobe. Ne žlim da ljudi misle da smo slični, sam si sebe demantovao za 99 posto stvari, ti si mene demantovao samo da li si mi uplatio hiljadu ili dve. Jako si loš čovek, loš otac, ne znam zašto ne skupiš hrabrost da priznaš da imaš sina, mene to boli, jer bih volela da Nora upozna svog polubrata. Nora će saznati kad poraste da će imati polubrata. Ti znaš da sam te nagovarala da nađeš Samjuela i da ga dovedeš da živi s nama, ti ne želiš da priznaš to. Nećeš da priznaš da smo imali porodicu i živeli do zadnjeg dana, dok nisi otišao u Majami da si bio sa mnom na vezi. Igrao si dvostruku igru, hteo si se miriti sa mnom, a kad sam te ja ucenjivala da ću objaviti sve, ti si mene vređao, govorio si da moja majka opšti sa psom, da ću se raspasti od side, da sam zato došla kod tebe u Austriju a ti znaš da sam tri puta išla kod lekara samo - rekla je Aneli.

- Sve što sam pričao za tebe i za babetinu je istina, sina nemam, samo se za Noru kajem - rekao je Asmin.

- Ne upadaj mi, nego trpi šta ti pričam. Rekao si da imam sidu i da ću umreti za mesec dana, skini naočare - urlala je Aneli.

- Ko si ti p*čka ti materina da ti skidam naočare - rekao je Asmin.

- Slao si poruke da moja mama opšti sa Tajsonom, da obavlja nuždu u Tajsonovoj sobici, da ću ja umreti za mesec dana, onda si se prešaltao na ljubavne poruke, kad sam te precrtala. Jako si loš i tvoja porodica je jako loša, sem tvoga brata, koji je totalno kontra od vas, kao da nije deo vaše porodice. Ti, tvoja sestra, mama i tata ste monstrumi kad su stajali iza tebe dok iznosiš takve stvari za ženu sa kojom si bio. Znaš da sam ti svaki dan kuvala, čistila, bila prava domaćica, da sam se trudila da zadržim porodicu na okupu, lagao si za Karamujića, nagovorio si me da idemo za Sarajevo, da se uzmemo, da dođe Karamujić kod nas da se uzmemo, spavali smo u kombiju na benzinskoj pumpi, otišli smo u Brčko, tamo si pao, imao si rekacije na njega, a mene je uhvatio strah kad je on počeo da uči, a posle svega toga nas je venčao, na njegovu odgovornost i na njegovu sramotu to što je rekao, ako nas je lažno venčao, to je njegov greh. Ja tebe mrzim i ne želim ti dati dete, svašta se može očekivati od tebe, i sad shvatam svoju majku zašto ti nije dala Noru, imala je strah od tebe, sigurna sam posle ovog tvog učešća da nikad više nećeš videti Noru - navela je Ahmićka.

- Sve što sam pričao za tebe i tvoju porodicu si potvrdila u hotelu. Popušila si, sve si potvrdila čim sam te odveo u hotel kao budalu. Ti bi se i sad meni vratila da ja hoću - rekao je Asmin.

Autor: R.L.