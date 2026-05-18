Ona je danas zaplakala od muke zbog... Ivan žestoko udario na Anelino pomirenje sa Neriom nakon svih gnusnih reči, Bora se upalio istog momenta! (VIDEO)

Haos!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Asminu Durdžiću kako bi prokomentarisao podelu budžeta Aneli Ahmić.

- Meni su smešne i jedna i druga. Došla je i sela pored mene, samo što nije kafu popila. Ni u jednom momentu nije spomenula šta je ona meni uradila. Ona je sve demantovala sa mnom u izolaciji i hotelu. Glumila je žrtvu na podeli budžeta, nikome nije rekla iskreno mišljenje šta misli o kome - rekao je Asmin.

- Šta da kažem? Kažem da ste g*vna svi! - skočila je Aneli.

- Najmešnije mi ej bilo kad je dala Mileni Kačavendi budžet, ova joj je rekla da je za 90% sve u pravu i tu je samu sebe ponovo zgazila. Prema Luki, kao da je pokušala da izazove njegov osmeh i napravi neku priču ponovo. Ništa mu nije rekla s obzirom da je upla zbog nejga, da ju je tukao, vukao po podu... Stanija i ona su se ponovo udružile protiv mene. Teodora i ti kao da se svađate zbog Filipa Đukića - rekao je Asmin.

- Jesi li ljubomoran? - pitala je Aneli.

- Džabe preletači, ne znate šta se pričali. Ovo što priča Bebica zajedno sa Teodorm je približavanje Staniji. Nekad je bila k*rva i dr*lja, a sad nije ništa. On je ponovo pop*šio k*rac. meni je najupečatljivije sa Nerijom. Ona je danas zaplakala od muke kako se osam meseci ponašala prema njemu. Ja mislim da se Filip ludo loži na Aneli, a ona se sprdala. terza ne može nikad da dobije četiri hiljade za vređanje deteta i pljuvanje dva puta u facu. Odnos sa Borom ne može da bude odnos za četiri hiljade, sve ostalo je okej. Na početku si bio protiv nje i vodio si ekipicu na ostrvo. Da mi neko kaže da se devet od deset ljudi nisu promenili kad je Stanija ušla... To je tako očigledno - rekao je Ivan.

- Ako moj odnos ne treba da bude za četiri hiljade onda Nerio ne bi trebao da progovori sa njom jer je poželeo da mu tetka umre na dan njegovog rođendana. Nerio, kad bi bio vođa koliki bi budžet dali Ivanu? - pitao je Bora.

- Veliki - rekao je Nerio.

- To je to - rekao je Bora.

- Jesam li ja psovala Noru? - skočila je Hana.

- Niko nije nesrećan ovde! Ja se kajem za reči što sam im rekao! Ona je meni na kapiji rekla: "Nemoj da ga pipneš, to mi je rod" i meni je tad proradilo. Ako ona meni ne sme da da veliki budžet onda Nerio ne bi smeo sa njom.

Autor: A.Anđić