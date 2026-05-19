NEĆETE NAS SMENITI! Luka podigao pobunu protiv Dačine i Kačavendine radio-emisije, Virijević na stolu zaurlao iz sveg glasa! (VIDEO)

Opšti haos!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Vanji Živić kako bi prokomentarisala prekid prijateljstva između Dače Virijevića i Milene Kačavende. Ubrzo je Luka Vujović skočio i podigao pobunu protiv njihove radio-emisije "Sa mesta splačina".

- Njeno vreme je prošlo. Na svakom frontu je donja. Ne može da podnese da je Dača 30 godina mlađi, a iskusniji od nje. Nadam se da ćče ova izolacija bolje uticati na nju. Videla je od drugarice da bude žrtva. Do kraja će joj drugarica ostati samo Aneli - rekla je Vanja.

- Anita i Milena su u sedmici imale najgore svađe, a on je za to vreme bio najbolji drug od Anite. Oboje su mi negde pristrasni. Slažem se sa Dačom kad je rekao da je pristrasna. Dača je taj koji je pravio spletke i zbog kog je obezbeđenje dolazilo u radio. Dača treba da ide uz Milenu, ali ne on hoće da je komadant. On vređa trudnice u radiju! - rekao je Luka.

- Jednu reč od mene o Dači nećete čuti do kraja rijalitija! - rekla je Milena.

- Vaš radio je k*rac običan i nema perspektivu. Ti ne puštaš šta će Terza da kaže. Oboje su isti. On je namerno prikočio poslednja dva radija da bi pustio da se Milena kanali. Kod Filipa i Bore će svi da dođu. Ajde da vidimo kod ne i dolazio kod vas u radio? Evo deset ljudi - rekao je Luka.

- Ali morate da dođete - rekao je Dačo.

- Ja ne bih zbog Kačavende - rekao je Asmin.

- Nećete me smeniti! - vikao je Dača dok je stajao na stolu.

Autor: A.Anđić