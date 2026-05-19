Nije prijatno, ali šta da se radi: Matora razočarana jer nema podršku Draganine porodice! (VIDEO)

Priznala sve!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', a voditelj Milan Milošević dao je reč Jovani Tomić Matoroj kako bi progovorila o svojoj svađi sa Draganom Stojančević.

- Matora, da li ste ti i Dragana pričale o njenoj porodici nakon rođendana juče? - upitao je Milan.

- Jesmo, iskreno mi samo nije bilo jasno zašto nije došla čestitka od moje sestre za Draganu. To je bila jedina stvar koja me mučila - rekla je Matora.

- Znamo da moja porodica ne prihvata to, ali su mi priredili rođendan i bilo mi je prelepo. Milena je bila isključivo u komunikaciji sa mojom mlađom sestrom, a šta se desilo stvarno ne znam - rekla je Dragana.

- Ti kao da pokrivaš Matorin bes što je tvoji nisu prihvatili - rekao je Milan.

- Ona je svesna toga jer smo mi od početka znale da je tako - rekla je Dragana.

- Naravno da mi je teško što me ne vole, ali mi je lakše što ona ima dobar odnos s njom. Nisam očekivala pozdrav, ali nama je stvarno odnos super i očekivala sam bar neku reč - rekla je Matora.

Autor: N.P.