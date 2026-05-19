Ne može da se izvuče iz kanala: Kačavenda definitivno odlepila za Janjušem, pokušala da uvuče u mulj i Jovanu pevačicu! Cimeri šokirani šta radi (VIDEO)

Kačavenda ne zna gde udara!

Naredno pitanje postavila je Milena Kačavenda.

- Ajde prokomentariši kako ti deluje ovo što ja pričam? - pitala je Milena.

- Ja bih dao obe ruke pre rijalitija da nisi bila sa Janjušem. Ja sam u šoku! Nije mi to pojmljivo. Obostrano je ružno da se vređate, to je katastrofa. Niste vi odnos Sare i Muarat. On ima osećaj da ga vas dvoje nešto muljate i da mu radite o glavi - rekao je Mića.

- Ljudima je bilo sumnjivo spolja. Ljudi su sumnjali da je nešto bili ili da ćemoo ući u vezu, a ja sam sve demantovala - rekla je Milena.

- Ti celo vreme hoćeš da kažeš da imaš emocije, a da on neće da prizna da ima - rekao je Mića.

- Ne, ne, ja sam rekla kako je. JA decu ne vređam. Ja sa njegovom nisam sedela i nikad tako nešto ne bih rekla - rekla je Milena.

- Odnos njega i Anđela je bio u sedmici katastrofalan, a ovde su super. Zbližilo ih je što su bili na istoj strani kad je počela devetka - rekao je Mića.

- Ništa nisi izmislio. Ja sam zbog tebe rekao da ne iznosimo ove budalaštine - rekao je Janjuš.

- Kao što se Dane zaljubio i Sofiju tako je ona u Janjuša. Ona kaže da posle Srđana nije imala nikoga i normalno da se zaljubila. Ona bi njemu sad na keca oprostila. Jovana je još jedna neiskran osoba u ovom odnosu. Da li možeš da ponoviš kako ti izgleda Milena, koliko se zaljubila i šta ti smeta kod nje? - pitala je Matora.

- Nisam kontala da je toliko otišlo u ekstrem, ušla sam kasnije. Postoje poruke dge on komentariše da je ona poludela za njim, ali nisam mogla da sklopim u glavi da su bili zajedno - rekla je Jovana.

- A šta si ti trebala o meni da pričaš? - pitao je Janjuš.

- Za naš i odnos šta i kako, nazivali su me psihopatom. Sa mnom se mnogo češće viđao - rekla je Jovana.

- Ti si rekla kad si ušla da ste ti i tvoja mama u šoku što sam ja bilo šta imala sa Janjušem. Kad je ona krenula na Janjuša ja sma joj rekla ili da stane ili ćemo se distancirati jer ne želim da on pomisli da ja nju huškam. Istina je da je ona došla ovde zboga Janjuša. Pre neku noć kad je Aneli prozivala Janjuša ja sam ćutala. Meni Jovana nikad nije rekla da je zaljubljena u Janjuša - rekla je Milena.

Autor: A.Anđić