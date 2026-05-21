Maja će mu biti karma kad tad! Učesnici nisu štedeli reči na Asminov i Majin odnos, pa Uros zakucao: On bi nju ostavio na keca! (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević podigao je Jovanu Tomić Matoru.

- Ja trenutno ne želim sa njom da raskinem. Taki treba da shvati da ovo radi njegova ćerka - rekao je Asmin.

- Maja ne trpi poniženja. U ovoj vezi Asmin trpi poniženja - dodala je Matora.

- Maja će njemu biti karma kad tada - dodala je Stanija.

- Zbog čega ostaješ sa njom u vezi ako si rekao da veza nema perspektivu? - pitala je Matora.

- Ja kad bi nju ostavio na jedan dan ona bi razbijala glavu. Je l' ovo ljubav za tebe? - izneo je Asmin.

- Nije - rekla je Matora.

- Ja da sam u fejk odosu, pola sata mogu da se operem od ovoga - rekao bi Asmin.

- Nadam se da će završiti ovaj odnos jer ovaj odnos nema nikakvog smisla. Nijedan dan nisu srećni, šta će u tom odnosu. Ovakav odnos će ti biti do kraja rijalitija. Krajnji problemi će biti kada izađu napolje - rekao je Janjuš.

- Ona je sa mnom u odnosu jer očigledno nekome tera inat. Ja sam svestan da sam sam sebi ovo dozvolio. Ona mene uhodi, ne ja nju - rekao je Asmin.

- On se zenta Maje. Sedi, čiti i trpi. Došlo je vreme za naplatu. ja sam apsolutno na Majinoj strani. Ovo nije muškarac, ovo je devojka. Sa Majom neće proći tako lako - rekla je Kačavenda.

- Naravno da su nesrećni. Ugušili su jedno drugo svojim odnosom. Njoj sve ovo odgovara. Asmin je rekao da je ona sa njim u odnosu zbog Stanije. On se ponižavao i pre ulaska u vezu sa Majom. Meni je iskreno Maja paćenica. Ona se itekako ponižava, pa ispada psihopata i ker. Asmin bi na keca ostavio Maju jer je dobio šta je hteo. Degradiraće Maju na sve moguće načine - izneo je Uroš.

Autor: Teodora Mladenović