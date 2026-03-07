AKTUELNO

Delulu Alibaba počeo da zabrinjava i Maju: Obećao je da će smuvati kad tad, ona ga opet isponižavala! (VIDEO)

Haos!

Asmin Durdžić pokušao je ponovo zavede Maju Marinković koja ga je opet oduvala, ali je on sebi dao lažnu nadu da će biti s njim prvi dan po izlasku iz rijalitija.

- Odvratan si Asmine kako si vređao ženu, ne mogu da verujem da si takvo zlo. Kako spavaš posle takvih reči? - upitala je Maja.

- Zato ni ne spavam - rekao je Alibaba.

Foto: TV Pink Printscreen

- Užasan si - rekla je Maja.

- Samo ti možeš da me izvedeš na pravi put - rekao je Alibaba.

- Kako da ne, ne zanimaš me jer si ti meni niko - rekla je Maja.

- Lažeš - rekao je Alibaba.

- Kako da ne, ne zanimaš me - rekla je Maja.

- Ti lažeš sebe. Ti kad sa mnom ne pričaš, onda si u depresiji tri dana - rekao je Alibaba.

Foto: TV Pink Printscreen

- Uvek treba imati budale za zaj*banciju - rekla je Maja.

- Ti meni daješ snagu da opstanem. Mislim da trebamo spojiti naše duše - rekao je Alibaba.

- Skini mi se s k*rac, niko me u kući ne zanima do kraja - rekla je Maja.

- I meni je bolje van kuće - rekao je Alibaba.

- Nikad neću biti s tobom, možeš samo da sanjaš - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Hoćeš kad izađeš prvi dan - rekao je Alibaba.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

