PUNA SI TUGE KAD TE VREĐAM: Asmin navodi Maju da prizna da joj njegove reči cepaju srce, ona izvrnula priču u svoju korist! (VIDEO)

Haos!

Naredno pitanje tokom igre istine Dača Virijević postavio je Asminu Durdžiću.

- Da Biljana sada pljuje tebe, a dobar si sa Lukom, kako bi na to reagovao? - upitao je Dača.

- Naš odnos niko od nas dvojice ne može da pokvari. Što se mene tiče, ja imam izgrađeno mišljenje o svemu tome. Što se mene tiče, nemam ja šta da mislim o tome, jer isklučio sad gledam naš odnos ovde - rekao je Asmin.

- Naš odnos je vrlo jasan. Asmin i ja nikada ne sedimo nasamo, ne znam da li kažemo ''ćao'' u prolazu, veoma je jasno. Moram da kažem svojoj mami ovom prilikom da se ne oglašava. Molim te, mama, ne pomažeš mi time, nemoj to da radiš i da mi remetiš mir. Nema ptrebe da blatiš bilo koga i da ti mene braniš time - kazao je Luka.

- Takođe i ja tati da kažem da ne vređa Aneli i Maju. Uroše, čemu potreba da me danima provociraš? - upitao je Asmin.

- Ne radim to. Što se tiče tebe, moram da kažem da me Maja uvlači u probleme sa tobom. Ne želim da me ona petlja u svoja sra*a, u svoje igrice - kazao je Uroš.

- Uroše, ne uvlačim ja tebe u problem nikakav - dodala je Maja.

- Ja sam jedinka koja može da bude komentator ovde, nisi mi ti potrebna - kazao je Uroš.

- Ja ništa ne činim da bi ispalo kao da te uvaljujem u problem, Uroše - dodala je Maja.

- Aha, a meni dobacuješ da guram prst u du*e. Ti si puna tuge kad te vređam - kazao je Asmin.

- Meni ne prijaju uvrede, nije važno od koga su - kazala je Maja.

- Žao mi je jer si me uvredila, pa sam ja krenuo najstrašnije da te vređam. Je l' sam ja isti kao Aneli? - upitao je Asmin.

- Da - odgovorila je Maja.

- Onda si ti ista kao Filip Car - kazao je Asmin.

- Sa kim ti se najbolje pokatao klip, sa Teodorom ili sa Boginjom? - upitao je Uroš.

- Sa Teodorom, ali sa Boginjom je negde sve to bilo u nekom ljubavnom smislu - rekao je Filip.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

