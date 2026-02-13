ONA JE NAŠA SPRDNJA: Hana istakla da Sandru ne vidi kao pretnju jer liči na TRANSVESTITA, Todićeva joj objavila hladan rat: TEK ĆU DA TE ŽIVCIRAM! (VIDEO)

Haos!

U prvom video-klipu puštenom u emisiji ''Gledanje snimaka'', učesnici Elite imali su priliku da čuju razgovor u kom je Sandra Todić priznala Bori Santani i Anastasiji Brčić da joj se dopada Nerio Ružanji i da će provocirati Hanu Duvnjak.

- Ovo mene ne dotiče. Ona je naša sprdnja. Rešila sam da je ignorišem. Na šta da budem ljubomorna ja? Nerio nikada ne bi bio sa trnassvestitom - kazala je Hana.

- Hotiče je, veoma. Tek ću ja da je živciram i da prilazim Neriju - kazala je Hana.

- Sandra sve ovo radi kako ne bi pala u zaborav. Jedan dan joj se ide kući, a drugi nas provocira - kazao je Nerio.

- Bora sve to radi i pričao je sa Sandrom i Hani jer on ne voli Hanu - kazala je Anastasija.

Autor: S.Z.