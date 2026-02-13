Haos!
U prvom video-klipu puštenom u emisiji ''Gledanje snimaka'', učesnici Elite imali su priliku da čuju razgovor u kom je Sandra Todić priznala Bori Santani i Anastasiji Brčić da joj se dopada Nerio Ružanji i da će provocirati Hanu Duvnjak.
- Ovo mene ne dotiče. Ona je naša sprdnja. Rešila sam da je ignorišem. Na šta da budem ljubomorna ja? Nerio nikada ne bi bio sa trnassvestitom - kazala je Hana.
- Hotiče je, veoma. Tek ću ja da je živciram i da prilazim Neriju - kazala je Hana.
- Sandra sve ovo radi kako ne bi pala u zaborav. Jedan dan joj se ide kući, a drugi nas provocira - kazao je Nerio.
- Bora sve to radi i pričao je sa Sandrom i Hani jer on ne voli Hanu - kazala je Anastasija.
Detaljnije pogledajte u nastavku.
Autor: S.Z.