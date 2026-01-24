Neko mora da te postavi na mesto: Boginji pukao film i izrešetala Maju kao niko, bukti rat! (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija ''Nominacije'', a takmičari danas biraju osobu koja se najveća zaigrala u Beloj kući.

- Na prvom mestu je Maja koja sada spušta loptusa Aneli jer čeka Staniju da bi zajedno gazile Asmina. Mnogo si se zaigrala - rekla je Boginja.

- Vi spuštate loptu sa mnom da bi dobile viski, ali nema više - rekla je Maja.

- Ti si jedna alkoholičarka raspala, odbijena si od Đukića i trčiš kod Asmina. Pogledajte prizor kako se mire dve drugarice koje se ne podnose - rekla je Boginja.

- Pali bre devojko, nema viskija. Ja ne dam, je l' ti to jasno? - upitala je Maja.

- Nećemo ti svi ćutati, neko mora da te postavi na mesto - rekla je Boginja.

- Naveo bih Luku, Saru i mog prijatelja Đukitu. Devojke su pale na njegov šarm, ali posle j*banja nema kajanja - rekao je Miki.

Autor: N.Panić