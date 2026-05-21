Na kvarno mi je pravio dete: Stanija shvatila da je Asmin hteo da je oženi, a onda i ojadi do zadnjeg dinara! (VIDEO)

Novi haos!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditeljka Maša Mihailović pročitala je pitanje koje je bilo za Asmina Durdžića.

- Je l' si svestan uopšte koliko si nisko pao? Pišep troškove na papir, šta si očekivao da živiš na nečiji račun? Nisi za dalje od Etno sela, bar će spisak biti kraći - glasilo je pitanje.

- To nije zajednički život nego njen koji sam ja finansirao. Ona je prva pričala o mom ocu u izolaciji. Branio sam sebe i nisam jadam jer 400.000 evra nije jadno - rekao je Asmin.

- Nisi mogao da ispratiš lažnu priču. Mogla sam da glumim lažnu sponzorušu da me nisi vređao - dodala je Stanija.

- Ja nju raskrinkavam svaki dan. Ona ne treba da leti jer će nisko da padne. Promenila je pet priča - rekao je Asmin.

- Sad se još više izblamirao i rekao da je finansirao život, a nije ni živeo sa mnom. On se živ jeo po stanu i nije mogao da veruje da 10.000 ode i da ni lizalicu nismo kupili. On nije mogao da isprati Majami priču i zato se vratio u Linc. Oni su mene nagovarali da se odreknem Majamija, sve što je otplaćeno i da prodam auto i stan. On je ostao sa mnom da bi me manipulisao da me ojadi, a zbog toga me je terao da ubrzam sa pasošem i da dobije papire. On je hteo samo da potpiše. Mi da smo se venači sad bi mogao da mi uzme pola ili sve. On je mene hteo da upeca na dete i zato mi je na kvarno pravio dete - govorila je Stanija.

Autor: A. Nikolić