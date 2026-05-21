Aneli na stubu srama: Na meti brutalnih osuda zbog Filipa, on je ponovo pred svima srozao! (VIDEO)

Nemaju podršku cimera!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditeljka Maša Mihailović pročitala je pitanje koje je bilo za Aneli Ahmić i Filipa Đukića.

- Je l' ste sad u vezi? - glasilo je pitanje.

- Ne - rekao je Filip.

- Nismo, što bismo bili? Mi se zagrlimo, nismo ni u kakvoj vezi - dodaal je ona.

- Ja ne cimam druge žene i ne flertujem - dodao je Đukić.

- Još jedna utorak devojka, katastrofa da ne vrednuje sebe i ne poštuje sebe. Deluje mi da je Aneli odlepila za Filipom. On se koprca, ali ima strasti i hemije. Rekao je da ne vidi perspektivu i objasni je zašto ne želi da bude u vezi sa njom - govorio je Uroš.

- Postoje dve opcije, a to je da će verovatno oboje da se trudne da ne budu u zvaničnoj vezi. Možda će napolju jedva čekati da se dohvate i da imaju s*ks. Aneli nije odustala nijednog trenutka - pričao je Ivan.

Autor: A. Nikolić