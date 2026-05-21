Između dve vatre sam... Luka više ne može da istrpi Anitin haos, ona ponovo doživela nervni slom (VIDEO)

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditeljka Maša Mihailović pročitala je pitanje koje je bilo za Uroša Stanića, a gledalac je želeo da zna zbog čega mu Tamara Radoman preti za stvari koje je izneo o Staniji Dobrojević.

- Sve što sam izneo o odnosu Stanija i Tamara to je Anita potvrdila. Kako ja mogu da znam o životu Stanije Dobrojević? Meni je Tamara pričala za njen život sa Markom, laptop, prevare, kako si htela da joj kradeš ideje... Kako mogu da znam za Kristijana Golubovića? Ja nisam bio u Stanijinom životu. Ja ne znam zašto meni Tamara preti i zbog čega se ostrvila na mene. Ona očigledno mora da ćuti Aniti jer je njen PR menadžer i očekuje isplatu posle izlaska - govorio je on.

- Ima dosta stvari koje se poklapaju, a to su ukraden laptop, pismo za Lunu, mama da mi je uletela na suđenje. Ja razumem da je ona njima prosula priču da je ona mene stvorila kako bi napravila sebi zaradu. Ne znam šta ima da iznosi o meni Aniti, a ne Urošu? Sve što je Uroš izneo me je poljuljalo i osećam se izdano - rekla je Stanija.

- Kako te nije sram da govoriš da drugi žele Aniti pobačaj, a ti si taj koji treba da je zaštiti? Skačeš na sve kao skakavac očigledno jer nemaš temu - glasilo je pitanje.

- Ja sam rekao da nema potrebe, ona kaže da ja njoj zabranjuem. Ja sam između dve vatre i pre biram da kažem njima nego Aniti. Ja ću da stanem uz Anitu, pa bila ona u pravu ili ne. Ja sam rekao da nema potrebe da pusti druge... Ja sam između dve vatre i više ne znam kako da reagujem - rekao je Luka, a onda je Anita uletela u Belu kuću i ponovo počela da urliče na sve svoje cimere.

Autor: A. Nikolić