To nije isti lik na kog sam pala: Stanija više ne prepoznaje poniznog Alibabu, otkrila da je ona zavolela hrabrog i moćnog muškarca! (VIDEO)

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a takmičari su imali prilike da pogledaju kako Stanija Dobrojević ismejava Asmina Durdžića i Maju Marinković.

- Stanija kaže na klipu da sam ja uzela nešto što je njeno, ali to nije istina. Je l' ja trebam da kažem da je Janjuš moje vlasništvo? Nije, to su bivši partneri. U suštini kada pogledaš ona je po svom dolasku rekla da ulazi da mu pomogne da smuva Maju Marinković. Kada sam ja ušla s njim u vezu, ona je totalno promenila ploču. Ona je sama rekla da smo mi poznanice, a ne drugarice iako sam ja držala kočnicu zbog nje - rekla je Maja.

- Asmin je dve nedelje znao da ja ulazim jer sam videla klipove seckane - rekla je Stanija.

- Ti si Stanija u roku od tri dana sve dogovorila, on nije mogao da zna već da predpostavlja - rekla je Ivana.

- Njemu je bila bitnija moja limunada i time mi je sve dokazao - rekla je Maja.

- Govorila sam na šta sam pala, totalno se drugačije ponašao i bio drugačiji lik. Imao je taj zaštitnički stav, ovo nije isti lik kao napolju. Rekla sam da bih volela da ga Maja razvali ovde da mogu to da gledam uz kokice. On nije voleo ni Aneli, a ni mene već je narcis i on sad Maju klasično koristi - rekla je Stanija.

- Ova žena je sto posto bolesna. Meni je smešno kad komentarišu ženu koje su se sa mnom mazile i koje sam hvatao po vagini, a sada kada sam ušao u vezu onda sam loš - rekao je Asmin.

- Meni je smešno što se Maja šepuri sa likom koji iznajmljuje kola, ona je meni blam. Mislim da su Maji emocije na drugog strani i večeras sam shvatila da je on ne zanima - rekla je Teodora.

Autor: N.B.