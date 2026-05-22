POKUŠAO DA SE OPERE: Asmin zamera Maji što priča sa ljudima, a on nju ogovara sa Marinkovićem, pa joj zamerio što neće da se menja zbog njega (VIDEO)

Nema dalje!
Na narednom klipu koji je pušten Maja Marinković je saznala da je Asmin Durdžić razgovarao sa Ivanom Marinkovićem o njihovom odnosu.
- Moram da kažem da Asmin priča da nikada ne priča o nama, ali eto vidim da priča. Moram da kažem ja sam danas napunila 30 godina pa se možda promenim da im odgovaram, ali sada će videti moju verziju sebe - rekla je Maja.
- Meni je on to rekao, ali vidim da mu nije lako. Čak mu je i ljubomorisala, ali neću da kažem na koga. Asmin misli da Stanija i Aneli nisu problem njima u vezu, ali baš jesu. Maja pušta da se on pravda za druge stvari, a ona samo gleda. Žena kojja zove Uroša na rođendan, a on poludi zbog toga. - rekao je Ivan.
- Danas je bila priča da se Maja žali meni i Dači na odnos, on govori da će biti priblem, a sada je on žali Marinkoviću na Maju - dodala je Kačavenda.
- Oni ne znaju gde su šuplji, a jedno drugom zameraju sve - dodao je Ivan.
- Velika je razlika što ja ne pričam ni sa kim, a Maja se žali, i tada sam ja prepričao šta se desilo. Moram da kažem da Maja neće da se menja, e sada moram ja da se vređam. Ona meni ljubomoriše na devojke koje ne bih pogledao, a poverava se Mileni Kačavendi koja joj govori da je ušla u vezu iz inata - dodao je Asmin.
- Ma ne laži moljcu jedan, tebi smeta da dođemo mi na rođendan - govorila je Kačavenda.
- Sada se dešava priča da je Filip Car nešto govorio i da je nekome preneo informaciju - rekao je Asmin.
- Meni je drago što se Asmin ne peca, a godinu dana se Car bavi sa mnom, on je mene jurio stalno - govorila je Maja.
