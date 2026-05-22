Zbog nje je atmosfera ovakva! Nikad niste videli Filipa ovako ogorčenog, ne može da gleda ovu učesnicu! (VIDEO)

Želi da joj vidi leđa.

Petak je dan kada Odabrani nominuju, a danas je prvi reč dobio Filip Đukić.

- Nominovaću Jakšićku, svima pokušava da se nakači, meni i Bori za emisiju na primer, žena totalno pokušava na neki nebulozan i nekreativan način da ostane ovde. Podignuta je bila zadnji put i pokušava na neki loš način da ostane ovde. Uletela je u radio, niti je ko zvao, napravila je haos, uništila je pola sata emisije, mi to vodimo na naš način, ona našla da se pravi pametna posle šest meseci. Da ne znamo da vodimo šef bi nas smenio, izvređala nas je da smo k od voditelja. Vreme joj je da ode odavde, nema ništa što bi je opisalo, ne znam kako da opišem njeno učešće, osim što se kači na Kačavendu. Došla je da napravi haos u radiju, ne znam ko je ljude istripovao da samo treba raditi loše stvari, da se po svaku cenu uništava sve što je iole kreativno, zbog takvih ljudi je atmosfera takva kakva jeste - naveo je Đukić i dodao:

- Do sad nisam nominovao ljude koje želim da odu, a za nju stvarno mislim da treba da ode jer ne doprinosi apsolutno ničemu, osim stvaranja lažnih frka - rekao je Filip.

Autor: R.L.