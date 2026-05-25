ONA NEMA DVA GRAMA MOZGA: Janjuš se zgrožava na Kačavendu, pa se frapirao Asminovim i Stanijinim odnosom, zakucao Anitu za mesto! (VIDEO)

Nikoga nije poštedeo!

Voditelj Darko Tanasijević u Šiša Baru ugostio je Marka Janjuševića Janjuša koji je progovorio o svim gorućim temama u Beloj kući.

- Što psuješ Pečenicu ?- pitao je Darko.

- Šta mi napravi čovek, a bili smo dobri. Uvalio mi je k*tu - odgovorio je Janjuš.

- Tražila je odgovor zašto je toliko iritiraš - nastavio je Darko.

- Niko me nikada tako nije iritirao. Toliko me iritira da ne mogu da poverujem da se to dešava. Ove godine me niko ne iritira, ali ta žena ne znam kako da ti objasnim. Nemam reči da ti opišem - objasnio je Janjuš.

- Je l' postoji šansa da izgladite odnos? - upitao je Darko.

- Ma kakvi, naježim se kada prođe. Ne mogu smisliti ženu. Naprskala mi je neke rituale kad me nije ugušila - rekao je Janjuš.

- Da li ćeš da je ubaciš u grupu 'Izdržite legende'? - pitao je Darko.

- Neću, žena mi je baš antipatična - jasno je rekao Janjuš.

- Pokušao si da izgladiš odnos sa Stanijom ali je opet ispalo da si je isponižavao - nastavio je Darko.

- Došla je kod mene sa namerom da misli da može da manipuliše sa mnom. Nisam joj ja jazavac ko ovi ovde. Meni je bilo dovoljno da dva puta čujem kako je to išlo, zbog čega su ostajali zajedno. Jasno mi je da je čovek hteo da ima odnos sa Stanijom Dobrojević, tako je i krenuo njihov odnos. Onda ga je malo po malo odradila i on se zaljubio. Ja neću reći da je ona k*rva, on se zaljubio u starletu. Ona ga je odrađivala, a on je samo keširao. Zaslužila je da bude petnaesta. Čeraću se sa njima do kraja rijalitija - objasnio je Janjuš.

- Kako komentarišeš zbivanja Anite i Luke? - pitao je Darko.

- Došle su neke stvari, u glavi im je šta ih sve čeka. Oni čekaju sada treće dete, to je velika odgovornost. Anita nema dva grama mozga, nije zrela. Ušla je ovde i napravila kataklizmu. Biće im zajebano. Kakve su ovo veze, ovo su boleštine. Luka mi deluje zabrinuto, ali mislim da ni on nije baš čist - rekao je Janjuš.

- Kako gledaš na Filipa i Aneli? - nastavio je Darko.

- Pričala je kako će da se produhovi, kako neće ništa sa njim. Oni će ući u vezu. Nikoga ne interesuje rijaliti ali ih sve interesuje. Za rijaliti voli da uđe u priču, ali ne bi voleo da uđe u priču. Oni će ući u vezu pazi šta sam ti rekao. Sve ih treba na Goli otok da ih stave - rekao je Janjuš.

Autor: Teodora Mladenović