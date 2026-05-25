Ti ne možeš bez Kačavende: Janjuš svojim izlaganjem nasmejao sve, pa pozvao armiju da gaze što jače! (VIDEO)

Hit!

Veliki šef zadao je takmičarima ''Elite 9'' težak zadatak i oni će danas morati da biraju osobu koja je najviše gura nos gde mu nije mesto. Ovonedeljni vođa Aneli Ahmić dala je reč Marku Janjuševiću Janjušu.

- Hvala za reč, moram da pozovem moju armiju da se aktivira jer sam sanjao da budem pobednik Elite. Moram da navedem Ivana koji je imao šansu da bude sa Sarom, a sada konstantno diraš Saru i Murata. Na drugo mesto navešću Milenu jer mislim da je suludo da u ovim godinama gurati nos po koje kakvim budalaštinama i praviti budalu od sebe. Imaš dovoljno iskustva i godina kroz život, to je moj iskren savet da nos ne guraš svuda - rekao je Janjuš.

- Tanja, dodaj na tužbu. Samo polako, sedam nedelja je do kraja. Ne može Marko Janjušević bez Kačavende - rekla je Milena.

- Treća osoba će biti moja najdraža osoba odnosno moj sin Uroš Stanić. Sto puta sam ti sine rekao da ne provociraš ljude, ali ti ne možeš bez toga - rekao je Janjuš.

- Prva osoba je Aneli Ahmić, druga osoba je Milena Kačavenda i treća osoba je Dača - rekla je Vanja.

