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Bolje da izaberem šest ludaka: Janjuš nasmejao sve svojim predviđanjem, jedva izabrao superfinaliste (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

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Naredni je na pitanje odgovarao Luka Vujović.

- Anita mi je dala predlog da idem u ordinaciju "Sunce" da dođem sebi jer je rekla da za bolje i nisam. Ona će u Tursku na more sa svojim sinom i mamom ili Tamarom, a ja ću ići sa sinom. Uzimamo odmah avionsku kartu i idemo u Italiju. Ja imam pitanje za Janjuša. Dugo nismo čuli tvoj komentar prvih šest učesnika koj će biti plasirani, ali nema prvih tema - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Bolje da si mi postavio pitanje da izaberem šest ludaka.boru ću staviti na šesto mesto, obeležio je rijaliti po psovanju. Peto mesto što se tiče psovanja je Asmin, on je zagarantovan. Četvrto mesto najsočnijih psovki je Terza. Treće mesto bi bilo glupo, a da ne stavim Bebicu. Drugo mesto je Mića. Prvo mesto je neko ko je van svih vas koje sam nabrojao, jedino je Nerio. Njegova priča je izdominirala, očarao nas je!

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A.Anđić

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