Nije im pošlo za rukom! Učesnici pokušali da otvore oči Aniti i Luki zbog neslanih šala na račun trudnoće, Vujović skočio (VIDEO)

Iskren do koske!

Voditelj Milan Milošević sledeće pitanje pročitao je Aniti Stanojlović.

- Kako se osećaš što te je Luka ponizio kada je rekao da piše na nalazu da dete nije Filipovo - glasilo je pitanje.

- Ako gledaoci tako misle, onda su u pravu, dobio je pitanje u nedelju u vezi toga - rekla je Anita.

- U nedelju sam dobio pitanje od Darka kako je Bebica rekao da ja sumnjam u to da li je moje dete. Kako sam to pročitao, okrenuo sam se ka Bebici i rekao to - rekao je Luka.

- Ona je mahala papirom nama, nas ne treba da taj papir da intresuje. Ti si držala papir i rekla: "Evo, izvolite". On provlači Filipa, evo večeras je on lično provlačio Aneli u dve situacije...Ne možeš ti da komentarišeš odnos Anđelovog polnog organa i Matorine ruke. Možete, vi se sprdajte, ali mi smo tu da komentarišemo. On i treba da baci foru, on je duhovit - rekla je Kačavenda.

- Naravno da je neumesna šala, unakazio je ovde malo pre kada je rekao ovo za Matorinu ruku. Ja nikada nisam rekao da je Filipovo dete, nije se znalo prvo koliko je trudna, pa je ona pričala da je u prvoj trudnoći saznala tek u petom mesecu, neko ko je godina kao on, mora da ima taj jedan odsto da pomisli da je to možda Filipovo dete - rekao je Bebica.

- Ja sam već bacao foru, šalu, već sam rekao da je možda i od Anđela, tada su mi svi govorili da ako ne sumnjamo, da treba da okrenemo na sprdnju, Bebica je govorio od prvog dana da sam ubeđen, dobro, da sumnjam da je Filipovo - rekao je Luka.

- Neumesna je šala, mislim, neka rade šta hoće, ali jeste bilo neumesno. Što se tiče ovoga, mogu samo da kažem, svi mislimo to, slušala sam i Daču, pa bih rekla da ljudi ne bi komentarisali da nam oni ne daju materijala. Nije to poenta da li je ona njegova bivša verenica, ona je bila osuđivana jer ima dete a bila je u kombinaciji sa Filipom, to je isto, tako deluje...Ako sam ja srećna

- Bila je kombinacija i kada je pozvao, ona je došla - dobacila je Aneli.

- Ispada da je komentarisala jer je tebe (Aneli) on ponižavao. Ispada kao da si ti čekala da to Filip samo kaže - dodala je Matora.

- Meni je Anita rekla da najstrašnije zamera Filipu koji uvek ćuti. Aneli ustaje nakon Dače i govori da sam ja sujetan na Filipa i tako dalje... - rekao je Luka.

Autor: Nikola Žugić