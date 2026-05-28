Vratili je na fabrička podešavanja! Aneli pokušala da selektivnom amnezijom zamaže svima oči, gledaoci je presekli: Zaboravila si da... (VIDEO)

Ne štede nikoga!

Voditelj emisije "Pitanja gledalaca", Milan Milošević, sledeće pitanje pročitao je Aneli Ahmić.

- Komentarišeš kako je Dušica igrala uz šipku u Tetovu, a zaboravila si da te je sa iste Asmin u Šjvacarskoj pokupio i odveo kući - glasilo je pitanje.

- Nikada nisam plesala oko šipke, ima moja slika u Dubrovniku gde su se održavale revije i ja sam kao devojka, tinejdžerka nosila to od ponatih kreatora naših iz Hrvatske. Upoznao je Marka, to je kao član naše porodice - rekla je Aneli.

- Nikada se u životu nisam čuo sa Markom, niti sam ga upoznao, Maja je prešla s mojim kolima granicu - rekao je Asmin.

- Mesec dana sam bila tu za taj poker, oni igraju tu i bacaju, ja sam samo radila i malo pomagala, kao piće i to - rekla je Aneli.

- Da sam igrala, igrala sam...Pričalo se da imaju neke slike i snimci na toj šipki - rekla je Dušica.

Autor: Nikola Žugić