NAVIKLA SAM NA TOROKUŠE I KUJE KOJE LAJU: Stanija osetila Aleksandinu ljubomoru zbog Anđela, on stao nagađanjima na put i otkrio da li prema nekoj gaji simpatije! (VIDEO)

Bukti rat!

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'', voditeljka Ana Radulović je postavila Aleksandri Jakšić.

- Zbog čega komentarišeš Stanijin izgled, da li zbog toga jer se Anđelu dopada ona, a ne ti? - glasilo je pitanje.

- Ne sećam se da sam komentarisala izgled, iskreno. Ja generalno ne komentarišem fizički izgled - kazala je Aleksandra.

- Lažeš! Mene si nedavno komentarisala - dodala je Kačavenda.

- Rekla sam samo da si deblja od momenta kad si počela da treniraš - kazala je Aleksandra.

- Tvoja kritika mi je nebitna. Komentarišeš svaku ženu koja je imala veze sa Anđelom. Pominješ kontantno kokošinjac, a ističeš da ti nisi deo njega - rekla je Kačavenda.

- Na koga misliš da je član tog kokošinjca? - upitala je voditeljka.

- Mislim na Staniju, Boginju...na devojke koje se vrte oko Anđela - rekla je Aleksandra.

- Usmeri se onda prema Anđelu, a ne prema devojkama oko njega - kazala je Kačavenda.

- Kačavenda je na mene kivna jer sam joj u jednom momentu preotela Janjuša - kazala je Aleksandra.

- Navikla sam na torokuše i kuje koje laju. Anđelova i moja relacija je jasna, među nama ničega nema. Ja sam mu drugarica, ali ti si mu drugarica, koja je zaljubljena u njega - kazala je Stanija.

- Anđelo, koja je više tvoj tip, Aleksandra ili Stanija? - upitala je voditeljka.

- Ne želim da ulazim oko njihove rasprave, neka same rešavaju. Ja sam rekao da su mi obe na svoj način lepe i dobro izgledalu - kazao je

Autor: S.Z.