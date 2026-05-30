Nek priča Maja o Caru, a ker u kućicu: Stanija izrešetala Maju i Asmina, pljušte prozivke na sve strane (VIDEO)

Reže jezikom kao sabljom!

Darko Tanasijević, voditelj i novinar, podigao je Staniju Dobrojević, pa je tako sa njom porazgovarao o odnosu njenog bivšeg verenika Asmina Durdžića i Maje Marinković.

-Rekla si da te čak ni Aneli koja ima veću težinu ne vređa i nije vređala ovako kao Maja koja je čisto zlo, tako si rekla. Zbog čega smatraš da je ona više ostrašćena prema tebi u odnosu na Aneli - pitao je Darko.

- Tu mi Maja ispada kao iskvarena, iskompleksirana, hodajuće zlo! Aneli je ostavljena zbog mene, a Maja me toliko ponižava, želi da me zgazi kao ženu, da udara na fizički izgled - rekla je Stanija.

- Pošto si mene nazvala maloumnom i glupom, ja te nisam nijednom uvredila, a ti sada pričaš Darku šuplje priče - rekla je Maja.

- Mislim da treba da poradiš na sebi ili da tražiš stručnu pomoć, blago rečeno. Ovo ti sada kažem kao sestra - rekla je Stanija.

- Ja sam tebe vređala kada si i ti mene i kada si me komentarisala na konto fizičkog izgleda - rekla je Maja.

- Aspekat sa njom kao drugarice mi je rešen u prvih par dana, ne, ne možemo da budemo dobre jer si bila sa mojim jednim bivšim, evo sada drugi...Bila sam joj ikona, idel, super riba i lik, zna da nemam ružnu prošlost i onda ovde najstrašnije uvrede. I mogla je da pusti da rešim sa njim, svakako ja njihov odnos ne bih dirala...Ja mislim da je njoj odavno uništeno samopouzdanje i da je tu postala zla, pa hoće tako da ukrade drugaricama muža, verenika - rekla je Stanija.

- Kako komentarišeš to što Maja ustane i kaže: "moj dečko nije ker", a ona mu je donosila posudu za vodu i tako dalje - pitao je Darko.

- Ja sam sa Majom imala jedan susret pre samog početka gde se slikala u tim setovima, gde me je pitala: "kako se osećaš to što on ulazi", znam kako se osećala kada je Filip Car ulazio, pričale smo. Onda sam rekla: "ma nek uđe budala neka se pokaže, bog zna s kojom će da me prevari"...Ona kada ga je sprdala prvih par meseci, rekla sam da je prekucala igricu, mi smo se smejali, pisala mu na krevetu da je pe*er, šta je sve radila. Ona je želela limunadu i ona će sada da ispašta i da trpi - rekla je Stanija.

- Šta misliš, do koje mere je sve došlo, kada je Mevlidi pukao film i kada priča sve ono što priča za Maju - pitao je Darko.

- To mi je šokantno, jer sve što sam prošla za tri godine sa njim, ta žena nikada nije imala nijednu društvenu mrežu. Još samo da čujem da se moja mama oglasila na tiktoku, pa da padnem u nesvest. Sigurno je sve otišlo predaleko, verovatno je njihova veza toliko haotična - rekla je Dobrojevićeva.

- Zaključila si da je Asminu ovo sve postalo mučno i da je Maju izgustiralo, koji Asminovi postupci ti to govore - pitao je Darko.

- Klip koji je pušten, na osnovu toga sam zaključila. U toj svađi su rekli jedno drugom kako stvari stoje, šta stvarno misle jedno o drugom, meni je tu sve bilo jasno...Sve što joj je rekao u toj raspravi on to i misli, ako ga neko zna, znam ga ja. Maja ume da bude provokator, ali ona se drži ovoga i misli se: "jedna greška napolju i ćao si"...Neka ustane Maja i neka priča tri sata o Filipu Caru, a ker u kućicu - rekla je Stanija.

Autor: Nikola Žugić