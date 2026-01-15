Aneli je LAKOMORALNA, bila bi sa Filiopom, a i on voli taj tip devojke! Anita uništila Đukića i Ahmićku, rečima ih ZAKUCALA ZA DNO! (VIDEO)

Reže jezikom kao britkom sabljom.

Anita Stanojlović došla je kod Drveta mudrosti, te je detaljno analizarala Filipa Đukića.

- Videla sam juče da mu je teško, da je na ivici suza, neće da bude iskren, muči ga ta devojka spolja, on hoće da bude sa njom, sve devojke gleda kao s*ksualne objekte, juče je priznao da se pogubio, rekla sam Maji da prolazi isto kao što sam prolazila i ja, nakon s*ksa se povuče i kaže: "Pustićemo vreme, videćemo, ne možemo na silu". Drago mi je, jer kad sam ja uradila tako nešto najgore su me ponižavali, ružno je da se tako postavlja prema devojkama. On nije jak muškarac koji može da se nosi sa pritiskom i sa stvarima koje radi. I ja imam trenutke kad uradim nešto, pa se povučem u sebe jer ne mogu da se borim sa pritiskom, pitanjima, shvatio je on da jako greši. Ako dođe sebi mislim da će do kraja rijalitija biti sam, ja znam koliko je zaljubljen u tu devojku spolja, znam ko je, ona je baš njegov tip, i neće moći ni sa jednom ovde da preboli nju - rekla je ona i dodala:

- On je mene izdvajao i govorio da sam zaslužila da uđemo u vezu, onda kad bi završili zajedno govorio je da ne želi vezu, pravio se lud. Naš odnos nije bio kombinacija, nego bliže prisnije, jeli smo zajedno, gledali gluposti, grlili smo se, meni ništa nije jasno, ali ne interesuje me preterano, ja sam izašla iz toga. Ja sam još odavno videla da između njega i Aneli ima nešto, videla sam da ga vuče, da ide za njim, prisni su i bliski. Ona bi bila sa Filipom zato što je tako lakomoralna devojka, imam više prava nego ona. Ona njega privlači, on voli taj tip devojke, ali on ne sme da prizna jer će dobiti osudu naroda, nema hrabrosti da kaže da ga privlači - istakla je Anita.

Potom je otkrila i šta misli o Maji Marinković.

- Mislim da ona i dalje voli Cara. Ona je htela da dokaže kako je ona najlepša, najbolja, kako će svako sa njom da ozvaniči vezu, a onda je naletela na Filipa - istakla je Stanojlovićeva.

Autor: R.L.