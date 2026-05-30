Učim moje dete da voli oba roditelja, a ona Noru da MRZI Asmina: Anita iznela disertaciju o Anelinoj ljubomori na njenu trudnoću, demolirala Ahmićevu pred svima (VIDEO)

Karambol!

Predstavnik portala Pink.rs, novinar i voditelj, Darko Tanasijević, nakon razgovora sa Aneli Ahmić podigao je Anitu Stanojlović, kako bi sa njom porazgovarao o sukobu koji je imala sa Ahmićevom.

- Koje si ti kontradiktornosti ili laži uočila - pitao je Darko.

- Sve vreme sam komentarisala sa njim jer me u tom trenutku neko sluša, jer je ona pričala ovde koliko već, pa da ne bih zaboravila...Ja nisam osećala da nas Aneli dira i provocira, ali ja kada me neko dira ili Luku, ja ću vređati tu osobu. Aneli je dobila ono što je bio njen krajnji cilj, da, da dobije temu. Nije mogla da istrpi da se sve vrti oko Stanije i da je ona u ćošku i da je u nekom drugom planu. Ne potenciram moju trudnoću kada je ona u pitanju, sve ono što je ona doživela sa Lukom, ja nisam ni dva odsto...Žena dobacuje sama od sebe sa garniture kako će nama dete da se zove, šta tebe boli briga?! Devojka koja govori da ima knedlu u grlu kada se saznalo da sam trudna, može da bude iskompleksirana i ljubomorna - rekla je Anita.

- Je l' ti se činilo da je Filip na korak od toga da je prizna - pitao je Darko.

- Filip je jasan, on od prvog dana govori jedno te isto i drži se toga, a ona je govorila da će ona biti jedina, pa je tako samu sebe ponizila. Filip i ja smo i pre nego što se bilo šta desilo napolju, definisali odnos. Da sam čekala da se Filip zaljlubi u mene ne bih se sa Lukom gledala. Luka me je odmah priznao za devojku, ja sam srećna, čekam dete sa njim. Ja nisam ovde ustajala i pričala da me ovaj ili onaj voli i dalje - rekla je Anita.

- Zbog čega imaš potrebu da ističeš da je Aneli služila Luki samo za se*s, a imali smo priliku da vidimo prirodu njihovog odnosa - pitao je Darko.

- To je moje mišljenje, ne ubeđujem ga, on me uglavnom demantuje u tome. Stekla sam to mišljenje jer sam išla u emisije, pa sam gledala klipove. Meni se njihov odnos sveo na viljuške, pare u studiju i fanove. Ona se posle tri godine miri s nekim u hotelu, nedelju dana od njihovog raskida on ulazi sa mnom u vezu, meni to nije ljubav - rekla je Anita.

- Zbog čega si danas onako psovala Aneli, rekla si da joj je*eš sve živo i mrtvo, ljudi se pitaju kako ti kao trudnica psuješ drugoj majici sve što ima - pitao je Darko.

- Neka shvati ko kako želi, meni kada su rekli da su mi kod kuće svi pe*eri, a zna se koga sve imam kući, ja sam shvatila kako sam želela. Ne zanima me kako će Aneli shvatiti, ja sam to rekla u afektu. Sigurno dete nisam vređala, to malo dete je nedužno što ispada zbog roditelja i sa jedne i sa druge strane. Kada joj neko dira sestru, mamu ili bilo koga, ona vređa ovde strašno. Ja se večeras kao dama ne mogu spuštati kod ovih što su se obukli za šipku. Aneli je dozivala socijalnu pomoć da gleda s kim je moje dete, govorila je da moje dete gleda kako mu tata ispred njega cr*a - rekla je Anita.

- Ti si dirala za moju majku i sestru da su vračare, pa sam ti ja samo rekla ono što si ti pričala u sedmici - rekla je Aneli.

- Svaka porodica govori o sebi, moja porodica nije u rijalitiju, moja mama me nije učila da prenosim kofere, sama je radila kako bi odgajila troje dece. Ne mogu da kažem da je dama, kada mi liči žena na sektašicu - rekla je Anita.

- Kako je to Aneli prodala dete - pitao je Darko.

- Ušla je ovde u sedmicu i govorila da joj je Stanija Dobrojević uzela muža, ja moje dete nisam uvela u rijaliti...Njoj više nije problem to što koriste nedužno dete. Anita nije ušla u rijaliti da priča o Bojanu, šta je radio, kada smo se upoznali i tako dalje - rekla je Anita.

- Zar nisu pričale o tome da su dve žene, Matora i ona, gajile i čuvale Alekseja, pa šta bih ja sada trebala, to da joj provlačim - skočila je Aneli.

- Velika razlika između mog majčinstva i njenog majčinstva, moja majka je razvedena od moje četvrte godine, uvek nam je pričala: "on vam je otac, nikada vam ružnu reč neću pričati", ja tako vaspitavam i moje dete, ja njemu pričam da mora da voli i majku i oca, a ona priča kako dete mrzi oca, ona dete uči da mrzi Asmina i ne da mu da vidi dete - rekla je Anita.

Autor: Nikola Žugić