Zbog toga si postala ženomrzac: Alibaba razvezao jezik i progovorio o Kačavendinom razvodu, pa rešio da sačeka Sofiju da iznese celu istinu! (VIDEO)

Šok nad šokovima!

Takmičari u Beloj kući ove noći imaju prilike da biraju između Marka Janjuševića Janjuša i Milene Kačavende, a Asmin Durdžić dobio je reč kako bi nominovao.

- Čujem da je Milenin muž bio veliki gospodin i šmeker, a ona je sa njim živela 27 godina. Očekivalo se da se ponaša kao dama. Međutim, njen rečnik, način govora, ponašanje i smejanje ne odaju utisak žene koja je toliko godina provela pored jednog gospodina. Druga stvar, ako već govoriš o poštovanju, trebalo bi prvo da poštuješ svoje sinove. Tvoji sinovi imaju 25–26 godina, to su odrasli ljudi. Da ih zaista poštuješ, ne bi javno pričala o intimnim odnosima sa Janjušem, niti bi u pijanom stanju pravila scene kakve svi gledaju. Možda jesi bila dobra majka nekada, ali imam utisak da te je rijaliti promenio. Smatram da bi trebalo više da vodiš računa o svom ponašanju, prvenstveno zbog svoje dece, ali i zbog slike koju šalješ javnost. Tebi je mlađa devojka smuvala Srđana i uzela sve, zato mrziš mlade devojke, ali čekam da Sofija prva progovori - rekao je Alibaba, pa se osvrnuo na Janjuša:

- Kad sam prvi put čuo priču da je spavao sa Kačavendom, iskreno, nisam verovao. Darko me je pitao: „Da li veruješ u to?“ Rekao sam: „Ne verujem, nema šanse''. Što se tiče priče da neki ljudi osećaju hemiju između tebe i Milene, ja tu ne vidim nikakvu hemiju. Ako nešto osećam, to je više kamagra ili vijagra nego hemija. Jedino što vidimo jeste da žena od 55 godina vodi računa o muškarcu od 40, ljubomoriše i želi da bude sa njim po ceo dan. Da može, ostala bi u izolaciji do kraja rijalitija. Deluje kao da je potpuno izgubila kompas. Očigledno si je dobro zaludeo, pa je potpuno odlepila. Zato ostavljam svog druga Janjuša, a nju šaljem u izolaciju - rekao je on.

- Imam dijagnozu za Asmina, on je lažni milioner i mafijaš. Čuli smo da su Iliju rešili Asminovi ljudi, pa se nadam da je još među nama - rekla je Milena.

Autor: N.P.