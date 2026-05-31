Kuma dala, kuma uzela: Vanja pred svima isponižavala Kačavendu, ona tražila svoje pare nazad! (VIDEO)

Žestoko gaženje!

Takmičari u Beloj kući ove noći imaju prilike da biraju između Marka Janjuševića Janjuša i Milene Kačavende, a Vanja Živić dobila je reč kako bi nominovala.

- Smatram da apsolutno nisi kompetentna da komentarišeš bilo koga ovde. Mislim da bi prvo trebalo da pogledaš sebe, svoj život i svoje postupke, pa tek onda da komentarišeš druge ljude. Kada bi to zaista uradila, verujem da bi samo sedela i ćutala, jer ne bi imala mnogo toga da zameriš bilo kome. Mislim da si i dalje opterećena ovim čovekom koji sedi ovde. Očigledno je da ga nikada nisi prebolela. Ne znam šta taj čovek ima pa su mnoge žene izgubile glavu za njim, ali kod tebe je posebno zanimljivo jer si žena sa životnim iskustvom i trebalo bi da mnogo bolje procenjuješ ljude i odnose. Po mom mišljenju, veoma si neostvarena i nesrećna osoba. Tu prazninu pokušavaš da sakriješ vikom, galamom, uvredama i uličarskim ponašanjem. To ti je maska, a maska iza te maske vidim osobu koja nije zadovoljna sobom i koja se još uvek traži - rekla je Vanja, pa se osvrnula na Janjuša:

- Moram da kažem da on ima jednu manu - ume da bude veoma težak. Nekada se povuče u sebe, naljuti se bez pravog razloga i tada je stvarno teško izaći na kraj s njim. To je jedina stvar koju mu zameram. Ali, bez obzira na to, stvarno sam ga zavolela. Prija mi njegovo društvo, volim da provodim vreme sa njim i iskreno moram da kažem da mi je nedostajao tokom ove dve nedelje. Što se mene tiče, ostavljam njega , a šaljem Kačavendu - rekla je Vanja.

- Ona je jedna velika dama, dovoljno je da ona postoji ovde i gledaoci navijaju za nju. Pare si mi dužna i ako mi ne vratiš redovno kako sam ti dala, onda ćeš mi vratiti sa kamatom sudski - rekla je Milena.

Autor: N.P.