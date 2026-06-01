Spremna da rešeta do kraja: Sofija naoštrena da gazi Kačavendu, otkrila da li se pomirila s Terzom! (VIDEO)

Šok!

Voditeljka Ana Radulović u "Šiša baru" razgovarala je sa Sofijom Janićijević o svim aktuelnim dešavanjima.

- Sofija, kako ti se dopada dijagnoza koju si dobila sinoć? - upitala je Ana.

- Mislim da Kačavendi treba terapija podhitno. Uopšte nije realna u komentarisanju, niko ne može da je smisli, Nisam mogla da pomislim da ćemo se ovako vređati jer smo baš bile bliske. Izgledalo je kao da je jedva dočekala da komentariše moju temu sa Danetom, a ja sam ćutala na njenu temu sa Janjušem. Ona nikad ne može da priđe mojoj mami po moralu, ne ona nego nijedna devojka u kući. Ona je pila ovaj utorak, garantujem životom svojim. Ja sam čula da je kupila od nekog piva, ali sam je videla sa šejkerom - rekla je Sofija.

- Mnogi komentarišu da se ona mnogo vrtela oko Terze - rekla je Ana.

- Ma ništa od toga, ona je sama ostala zato što je ove sezone izvređala apsolutno sve i svakoga. Vidite kako reaguje čim joj spomenem razvod, nije bila baš moralna u poslednjim godinama i onda ona odmah plače. Ako ja nisam bila moralna do 29, onda ću do 35. biti najmoralnije. Ona u 51. meni morališe i naziva moju mamu k*rvom, a ko je ona? Nek pogleda šta je ona radila. Ja sam o njoj znala sve pre ulaska u Elitu 8, tako da su me pripremili da je pecnem. Ja je pitam na bazenu: ''Zbog čega si se razvela?'', a ona meni kaže: ''Samo zbog jedne reči sam se razvela, jako me povredio''. Ona je bila u šoku kada je čula da ja znam za Srđanovu devojku. Sve radi zarad teme, a svoju prošlost krije kao zmija noge - rekla je Sofija.

- Sofija je l' ste se ti i Terza pomirili? - upitala je Ana.

- Jadna moja majka, šta će da kaže. Ja sam taman prestala da gledam gde je i šta radi, taman sam se malo stabilizovala - rekla je Sofija.

Autor: N.P.