Ne može da veruje! Sofija se pokajala zbog pomirenja s Terzom, sada shvatila da je stavila majku ispred njega (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Sofija Janićijević sela je u pušionicu i počela je da plače zbog Borislava Terzića Terze i njegovog ponašanja.

- Znaš onaj mali Uroš koji je nebitan, njemu se veruje Milena - rekla je Sofija.

- Pa dobro, top - rekla je Kačavenda.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta on priča - pitao je Nerio.

- Kaže on: "Je*ala te Sofija", on kaže: "Da", a on nam us*ao dve godine, sada bi nam bilo dve godine...Ne mogu Nerio više, ne mogu - plakala je Sofija.

- Ti najbolje znaš Terzu - rekao je Nerio.

- Sve sam mu oprostila, za sve sam mu dala drugu priliku, preko svega sam prešla, samo da bih bila sa njim - plakala je Sofija.

Foto: TV Pink Printscreen

- On će sutra da se izvinjava i sve, mislim, razumem da te je povredio. Ti ispadaš najgora samo da budete zajedno - rekao je Nerio.

- I na kraju, šta dobijem ja?! Dobijem da mi mama ne pošalje čestitku. Moja majka zbog njega meni ne pošalje čestitku, a ja sam i dalje uz njega, jer sam glupa - kukala je Sofija.

- Sofija, šta se dogodilo?! Uroš?! - rekla je Hana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Zbog njega nisam dobila čestitku, a on (Terza) sa Urošem priča...Neću više da ga vidim, drugi put da dajem priliku, on ovako. Moja mama, moje zlato mi nije poslala čestitku. Zbog njega nisam dobila čestitku, da mi sada ovako radi - plakala je Sofija.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

