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Plače kao kiša! Boginja se rasplakala, Anastasija joj pružila podršku u teškim trenucima (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nije štedela reči podrške!

Tanja Stijelja Boginja osamila se sa Anastasijom Brčić u dvorištu, pa je tako prolila more suza zbog svega što ju je zadesilo, a Anastasija joj je pružila rame za plakanje.

- Mamu i tatu da mi neko psuje, mogla bih da prećutim, ali mlađu braću i sestru, ja na njih gledam kao da su moja deca. To kada mi dirnu, ja sam u stanju...Bori sam psovala, pa sam oprostila. Nije zaj*bancija, stvarno svaka čast, ne mogu ni zamisliti kako ti je u tim trenucima...Ne mogu ni da zamislim, smiri se, hajde. Bog kada ti nešto uzme, on ti uvek da nešto drugo, uvek to tako bude, uvek se nešto namesti u životu - rekla je Anastasija.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Nikola Žugić

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