Kočnice polako popuštaju! Đukić i Aneli jedva uspeli da odole jedno drugom, umalo pao poljubac (VIDEO)

Suzdržavaju se!

Filip Đukić ustao je iz kreveta u kom je ležao sa Aneli Ahmić, nakon čega se ponovo vratio i legao pored nje. Oni su se pokrili istim jorganom, a potom su nastavili da se grle i maze.

U par trenutaka, jedno drugo su pogledali u oči, pa su ljubili jedno drugo u bradu i po licu, a sasvim je sigurno da se njih dvoje jedva suzdržavaju da se ne poljube, pa je tako u jednom trenutku umalo pao poljubac. Da li će uskoro doći do poljupca i da li će im kočnice popustiti, ne preostaje nam ništa drugo, no da ispratimo.

Autor: Nikola Žugić