AKTUELNO

Zadruga

Kočnice polako popuštaju! Đukić i Aneli jedva uspeli da odole jedno drugom, umalo pao poljubac (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Suzdržavaju se!

Filip Đukić ustao je iz kreveta u kom je ležao sa Aneli Ahmić, nakon čega se ponovo vratio i legao pored nje. Oni su se pokrili istim jorganom, a potom su nastavili da se grle i maze.

U par trenutaka, jedno drugo su pogledali u oči, pa su ljubili jedno drugo u bradu i po licu, a sasvim je sigurno da se njih dvoje jedva suzdržavaju da se ne poljube, pa je tako u jednom trenutku umalo pao poljubac. Da li će uskoro doći do poljupca i da li će im kočnice popustiti, ne preostaje nam ništa drugo, no da ispratimo.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Nikola Žugić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink vesti

#Pink.rs

#Zadruga

#elita najnovije

#elita vesti

#zadruga najnovije

#zadruga vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Kočnice polako popuštaju? Terza i Sofija ne mogu da odole jedno drugom, pali vreli zagrljaji! (VIDEO)

Domaći

Popuštaju im kočnice: Anđela i Gastoz traže štek za vrelu akciju? (VIDEO)

Zadruga

Prepustili se strastima: Jeleni i Soniju popuštaju kočnice, ne mogu da odole jedno drugom (VIDEO)

Zadruga

Popuštaju mu kočnice: Ivan ne može da odoli Branki, umalo pao poljubac pred svima (VIDEO)

Zadruga

Popustile kočnice: Luka i Sandra završili zajedno u krevetu, pljušte poljupci! (VIDEO)

Zadruga

Jedva se kontrolišu: Rajačić i Jelena više ne kriju koliko se dopadaju jedno drugom, umalo pao poljubac! (VIDEO)