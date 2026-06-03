JE L' SI GA GREBALA?! Teodora i Dača uhvatili Minu u mašinu, pa joj otkrili šta je Viktor radio kad nje nije bilo na žurki! (VIDEO)

Pretresli sva dešavanja.
Dok su Dača Virijević i Teodora Delić pretresali dešavanja sa žurke, u radionicu je došla Mina Vrbaški, pa su oni krenuli da je ispituju.
- Je l' si grebala Viktora - pitala je Teodora.
- Ne - bila je zbunjena Mina.
- A je l' si ga uhodila - pitala je Delićeva.
- Ne, možda deset minuta - rekla je Vrbaški.
- Ti si meni rekla da je on došao kod tebe - navela je Teodora.
- Pa to prvo - rekla je Mina.
- Niko ga na žurki nije j*bao ni dva posto, nije imao reakciju od Stanije, zato je došao kad Mine - rekao je Dača.
Autor: R.L.