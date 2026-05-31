Sad bi ti Divna rekla... Zorica upozorila Karleušu, da pazi šta radi kad govori o Jovanu Gavriloviću, pa je podsetila na pokojnu majku!

On je dobio sva četiri da.
Sledeći takmičar ove noći bio je Jovan Gavrilović koji je izveo pesmu Marinka Rokvića "Polomio vetar grane", a njegova mentorka je Viki Miljković.
Nakon ovoga on je izveo i pesmu Miroslava Ilića "Šumadija", a onda su usledili glasovi žirija - sva četiri "da" za Jovana.
- Ja sam imala publiku koja me je podržala, gledala sam u Jelenu i rekla: "Samo probaj", ona je mazala usta, a nju ta seljana ne zanima, ali ja je zanimam, nije htela da me uvredi, mogu majka da joj budem. Sad bi joj Divna rekla: "Jelo, vodi računa". Jovane ti si sine pravi šumadinac, ja sam se lepo provela, razveselila, a i lepe dame uz gospodu. Danas si ovako uradila, a bila je devojčica od 12 godina, a trebalo je Jovanu. Neće samo Đorđe da peva - rekla je Zorica.
- Moramo na bizaran način da priznamo da ovaj dečko lepo peva, i lepo izgleda, to što peva, to je njegov problem, ona koreografija sa rukom mi je bila bizarna, baš tako treba - navela je Karleuša.
- To se kaže sve u 16 - rekla je Viki.
- Nisam rekla što bi te uvredilo, nijednu reč na s nisam iskoristila, dobio si da, putuj - rekla je Jelena.
